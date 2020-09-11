СБУ открыла 15 дел против Порошенко, - Головань

11 сентября, 2020, 14:06

Служба безопасности Украины возбудила в отношении пятого президента Петра Порошенко 15 уголовных дел

Об этом во время пресс-конференции сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Еспресо.TV .

"4 сентября появилось 15 новых уголовных производств. Теперь дела возбудила Служба безопасности", - сказал он.

Головань добавил, что там есть масса статей уголовного кодекса.

"Здесь есть и ст.110, то есть посягательство на территориальную целостность, и 109 - свержение конституционного строя, захвата госвласти и, как же без государственной измены (ст.111) и присвоение собственности, и финансирования терроризма, а также такие, экзотические статьи как для политических лидеров, как вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей ", - добавил Головань.

Адвокат заявил, что эти производства такие же "пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы до сих пор".

"Тот факт, что власть продолжает политическое преследование, сам факт начала расследования этих производств является ярким", - сказал юрист.

Он добавил, что в фабулах производств говорится о банковской системе.

"Мы очень ярко видим бенецифиара этой деятельности - это очень похоже на прежних владельцев ПриватБанка, относительно вопросов с его национализацией", - подытожил Головань.