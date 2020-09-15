В "Шахтер" вернулся экс-ассистент Луческу

15 сентября, 2020, 15:44

В донецкий "Шахтер" вернулся бывший тренер по физической подготовке Карло Николини

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Итальянец будет работать помощником директора по футболу Дарио Срны, специалист подписал контрактное соглашение сроком на два года.

"Я очень рад снова быть здесь. "Шахтер" - моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что совсем не покидал "Шахтер" на эти четыре года. Это один из лучших европейских клубов, все знают об этом. Надеюсь, опыт и знания в "Шахтере", и в Украине и Европе понадобятся мне в новом амплуа для развития клуба. Мы никогда не переставали расти и непременно выигрывать. Это клуб с духом победителей!" - рассказал Николини.

Карло Николини работал в донецком "Шахтер" в штабе Мирчи Луческу с 2004-го по 2016 год. Специалист был тренером по физподготовке. Вместе с клубом Николини стал обладателем 22 трофеев: Кубка УЕФА, 8 чемпионских титулов, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

15 сентября "Шахтер" после 12 лет сотрудничества с Nike заключил контракт с новым техническим спонсором - компанией Puma.