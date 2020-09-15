"Шахтер" отказался от сотрудничества с Nike и нашел нового технического спонсора

15 сентября, 2020, 08:05

"Шахтер" после 12 лет сотрудничества с Nike заключил контракт с новым техническим спонсором - компанией Puma

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Соглашение "Шахтера" с Puma рассчитана на 5 лет. Презентация новой игровой формы состоится перед началом сезона 2021/22.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это - самое главное в сотрудничестве", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Шахтер" сотрудничал с Nike с 2008 года.

20 августа киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы сезона 2020/2021.

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