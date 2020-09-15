Украинские военные перехватили вражеский беспилотник в зоне ООС

15 сентября, 2020, 18:55

15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные перехватили БПЛА "Мэвис" вблизи н.п. Водяное

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет беспилотника боевиков типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

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"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Справка: "МЕВИК" - квадракоптеры китайского производства, которые массово используют для разведки обе стороны конфликта.

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