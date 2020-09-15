 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинские военные перехватили вражеский беспилотник в зоне ООС

Украинские военные перехватили вражеский беспилотник в зоне ООС

15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные перехватили БПЛА "Мэвис" вблизи н.п. Водяное

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет беспилотника боевиков типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Читайте также: В зоне ООС украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Справка: "МЕВИК" - квадракоптеры китайского производства, которые массово используют для разведки обе стороны конфликта.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать