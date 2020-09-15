Украинские военные перехватили вражеский беспилотник в зоне ООС
15 сентября, 2020, 18:55
15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные перехватили БПЛА "Мэвис" вблизи н.п. Водяное
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет беспилотника боевиков типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Читайте также: В зоне ООС украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве
"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Справка: "МЕВИК" - квадракоптеры китайского производства, которые массово используют для разведки обе стороны конфликта.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти