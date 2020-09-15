В зоне ООС украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве

15 сентября, 2020, 12:34

15 сентября в районе Водяного Донецкой области военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группировки "Восток".

Он пострадал в результате детонации неизвестного взрывного устройства при проведении инженерных работ.

"Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.