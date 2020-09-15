 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ зоне ООС украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В зоне ООС украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве


фото: pressjfo.news
15 сентября в районе Водяного Донецкой области военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группировки "Восток".

Он пострадал в результате детонации неизвестного взрывного устройства при проведении инженерных работ.

"Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать