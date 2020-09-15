У украинской делегации в ТКГ появится представитель, - Резников
15 сентября, 2020, 08:51
Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что у украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV .
"Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы," one voice "от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал он.
Глава ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли отмежевываться и МИД Украины, и Офис президента.
"Относительно заявлений Фокина, мы с ним общались. В частности относительно заявления о тотальной амнистии для представителей ОРДЛО. Я поддерживаю ряд законов о переходном правосудии, в частности закон об амнистии. В свое время этот вопрос поднимался и в ООН, об этом говорится и в Минских сделках , но четко вычеркиваются те, у кого руки в крови ", - подчеркнул Резников.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
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