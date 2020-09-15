У украинской делегации в ТКГ появится представитель, - Резников

15 сентября, 2020, 08:51

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что у украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV .

"Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы," one voice "от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал он.

Глава ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли отмежевываться и МИД Украины, и Офис президента.

"Относительно заявлений Фокина, мы с ним общались. В частности относительно заявления о тотальной амнистии для представителей ОРДЛО. Я поддерживаю ряд законов о переходном правосудии, в частности закон об амнистии. В свое время этот вопрос поднимался и в ООН, об этом говорится и в Минских сделках , но четко вычеркиваются те, у кого руки в крови ", - подчеркнул Резников.