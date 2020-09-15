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Espreso.tvСпортТренер АЗ назвал сильные стороны "Динамо" и своей команды

Тренер АЗ назвал сильные стороны "Динамо" и своей команды


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер нидерландского АЗ Арне Слот назвал сильной стороной своей команды игру в нападении, а "Динамо" отметил за действия на контратаках

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

"Мы неплохо играем в нападении, где у нас хватает креативных игроков. Мы можем доминировать на поле на протяжении всей игры. Впрочем, мы знаем, что "Динамо" очень сильно действует на контратаках. Поэтому мы должны найти определенный баланс", - сказал Слот.

Также тренер АЗ отметил, что в противостоянии клуба из Алкмаара с киевлянами сложно назвать фаворита.

"Трудно сказать кто фаворит. "Динамо" и АЗ не часто играют друг против друга. Матч длится 90 минут, за это время ситуация на поле может измениться, на результат могут повлиять многие обстоятельства. Все-таки шансы равны - 50 на 50", - констатировал Слот.

  • 15 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар". Матч начнется в 20:00 .

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