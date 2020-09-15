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Espreso.tvСпорт"Гент" вернул "мятежного" Яремчука в состав после отставки тренера

"Гент" вернул "мятежного" Яремчука в состав после отставки тренера


фото: Getty Images
Роман Яремчук вернулся в состав бельгийского "Гента" после отставки венгерского тренера Ласло Белени, с которым конфликтовал украинский форвард

Об этом сообщает "Гент" в twitter.

Бельгийский клуб обнародовал заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Рапида". В состав вошли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее они пропустили встречу с "Эйпен" в чемпионате Бельгии, которую "Гент" проиграл со счетом 1: 2.

Перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Белени, у которого был конфликт с Яремчуком. Венгр убеждал, что недоразумения исчерпаны, но форвард не попал в заявку команды на следующий матч.

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