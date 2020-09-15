"Гент" вернул "мятежного" Яремчука в состав после отставки тренера
Об этом сообщает "Гент" в twitter.
Бельгийский клуб обнародовал заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Рапида". В состав вошли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Ранее они пропустили встречу с "Эйпен" в чемпионате Бельгии, которую "Гент" проиграл со счетом 1: 2.
Перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Белени, у которого был конфликт с Яремчуком. Венгр убеждал, что недоразумения исчерпаны, но форвард не попал в заявку команды на следующий матч.
Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB- KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020
- Напомним, 14 сентября "Гент" освободил от должности главного тренера Ласло Белени.
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