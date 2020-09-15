"Гент" вернул "мятежного" Яремчука в состав после отставки тренера

15 сентября, 2020, 09:16

Роман Яремчук вернулся в состав бельгийского "Гента" после отставки венгерского тренера Ласло Белени, с которым конфликтовал украинский форвард

Об этом сообщает "Гент" в twitter.

Бельгийский клуб обнародовал заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Рапида". В состав вошли украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее они пропустили встречу с "Эйпен" в чемпионате Бельгии, которую "Гент" проиграл со счетом 1: 2.

Перед матчем с "Рапидом" бельгийский клуб отправил в отставку главного тренера Ласло Белени, у которого был конфликт с Яремчуком. Венгр убеждал, что недоразумения исчерпаны, но форвард не попал в заявку команды на следующий матч.

Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB - KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020

Напомним, 14 сентября "Гент" освободил от должности главного тренера Ласло Белени.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb