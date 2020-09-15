Хасиды-паломники на белорусской границе: ГНСУ для охраны применила три вертолета и самолет
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники.
Правоохранители установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".
По состоянию на 7:00 15 сентября со стороны Беларуси находится 690 граждан.
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"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил Дейнеко.
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены дополнительные силы и задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40.
"Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируемая", - говорится в сообщении.
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