Хасиды-паломники на белорусской границе: ГНСУ для охраны применила три вертолета и самолет

15 сентября, 2020, 13:13

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники.

Правоохранители установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

По состоянию на 7:00 15 сентября со стороны Беларуси находится 690 граждан.

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"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены дополнительные силы и задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируемая", - говорится в сообщении.