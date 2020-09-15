Форвард "Динамо" отказался от трансфера в Бельгию

15 сентября, 2020, 14:38

Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин отказался от аренды в чемпионат Бельгии

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

По информации источника, на украинца претендовали "Брюгге" и "Андерлехт". Однако Русин убежден, что Мирча Луческу рассчитывает на него и готов бороться за место в основном составе.

В прошлом сезоне Назарий Русин играл на правах аренды за луганскую "Зарю". В общем провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста.

9 августа футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали положительные тесты на COVID-19 .