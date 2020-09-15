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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" отказался от трансфера в Бельгию

Форвард "Динамо" отказался от трансфера в Бельгию


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин отказался от аренды в чемпионат Бельгии

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

По информации источника, на украинца претендовали "Брюгге" и "Андерлехт". Однако Русин убежден, что Мирча Луческу рассчитывает на него и готов бороться за место в основном составе.

В прошлом сезоне Назарий Русин играл на правах аренды за луганскую "Зарю". В общем провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста.

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