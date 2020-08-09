В двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

9 августа, 2020, 19:02

Футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс в "Динамо" проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 обнаружен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.

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