Зеленский приказал министру спорта провести в Украине Олимпиаду
14 сентября, 2020, 16:35
Президент Владимир Зеленский приказал министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине Олимпиаду
Об этом сообщает "Трибуна".
Сейчас Гутцайт изучает, что нужно для проведения Олимпийских игр в Украине.
"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет - это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", - сказал Вадим Гутцайт.
- Напомним, 21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена.
- 4 августа министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что сборная Украины рассчитывает на Олимпиаде-2020 в Токио на 15-20 медалей.
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