Олимпиада-2020: министр спорта рассказал, сколько медалей ждет от сборной Украины

4 августа, 2020, 17:15

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что сборная Украины рассчитывает на Олимпиаде-2020 в Токио на 15-20 медалей

Об этом сообщает "Сегодня" .

По его словам, в сборной Украины есть 15-20 спортсменов, которые на Олимпиаде-2020 будут бороться за медали.

"Вместе со специалистами, экспертной группой и НОК Украины мы проводили анализ. Как он делается? Мы видим, какие результаты показывают спортсмены в течение нескольких лет на чемпионатах Европы и мира. Это где-то 15-20 спортсменов", - сказал Гутцайт.

Вместе с тем он добавил, что проявить себя в Токио должны и молодые спортсмены.

"Но надо понимать, что на таких топовых спортсменов, которые уже побеждали на чемпионатах мира и Европы, настраивается весь мир. Я всегда говорил и буду говорить, что наши молодые спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, имеют все возможности завоевывать медали. Я считаю, что молодым спортсменам будет психологически легче участвовать и побеждать. Поэтому мы рассчитываем где-то на 15-20 медалей", - отметил Гутцайт.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год.

Напомним, 21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb