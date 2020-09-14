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Espreso.tvОбществоВ ДР Конго произошла вспышка вируса Эбола, 48 человек умерло, - ВОЗ

В ДР Конго произошла вспышка вируса Эбола, 48 человек умерло, - ВОЗ

В Демократической Республике Конго началась вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, а общее количество заболевших превысило 100 человек

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.

В Организации опубликовали последний отчет о ситуации в Мбандаке. По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев, среди них 112 подтвержденных.

Известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.

Справка. Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Болезнь характеризуется часто тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома. Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.

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