В ДР Конго произошла вспышка вируса Эбола, 48 человек умерло, - ВОЗ
Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Африки в Twitter.
В Организации опубликовали последний отчет о ситуации в Мбандаке. По состоянию на 10 сентября там зафиксировано 118 случаев, среди них 112 подтвержденных.
Известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.
Справка. Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Болезнь характеризуется часто тяжелым течением, высокой летальностью, выраженной интоксикацией, обезвоживанием, поражением кровеносных сосудов многих органов с развитием тяжелого геморрагического синдрома. Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах.
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The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka , Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).- WHO African Region (@WHOAFRO)
➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA
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