У председателя Николаевской ОГА обнаружили коронавирус

14 сентября, 2020, 19:12

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заразился COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - отметил Стадник.

По его словам, высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

Напомним, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом.

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