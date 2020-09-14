У председателя Николаевской ОГА обнаружили коронавирус
14 сентября, 2020, 19:12
Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заразился COVID-19
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - отметил Стадник.
По его словам, высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.
- Напомним, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом.
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