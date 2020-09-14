Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19

14 сентября, 2020, 14:03

Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.

Ширма подчеркнул, что до того был в отпуске, поэтому не контактировал с коллегами.