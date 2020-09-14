Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19
14 сентября, 2020, 14:03
Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.
Ширма подчеркнул, что до того был в отпуске, поэтому не контактировал с коллегами.
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