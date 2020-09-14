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Espreso.tvОбществоГлава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19

Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19


фото: reuters
Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.

Ширма подчеркнул, что до того был в отпуске, поэтому не контактировал с коллегами.

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