 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, где сборная Украины сыграет против Франции

Стало известно, где сборная Украины сыграет против Франции


фото: Getty Images
7 октября в товарищеском матче сборная Украины сыграет на выезде против Франции

Об этом сообщает "Динамомания".

Чемпионат пройдет в пригороде Парижа, на стадионе "Стад де Франс". Время начала матча пока не сообщается.

10 октября во 3-м туре Лиги наций украинцы встретятся с немцами, а 13 октября сыграют против испанцев. Оба матча пройдут в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать