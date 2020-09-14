Стало известно, где сборная Украины сыграет против Франции

14 сентября, 2020, 20:20

7 октября в товарищеском матче сборная Украины сыграет на выезде против Франции

Об этом сообщает "Динамомания".

Чемпионат пройдет в пригороде Парижа, на стадионе "Стад де Франс". Время начала матча пока не сообщается.

10 октября во 3-м туре Лиги наций украинцы встретятся с немцами, а 13 октября сыграют против испанцев. Оба матча пройдут в Украине.

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