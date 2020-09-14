Рада должна принять бюджет на 2021 год до 1 декабря, - Гетманцев

14 сентября, 2020, 21:02

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении проект закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год" до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы не ждал бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе - эти внесения бюджета в Верховную Раду - мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения в проект бюджета сбалансированный, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении - до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят - это нормы бюджетного кодекса. Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", - сказал Гетманцев.

Кабмин на заседании 14 сентября принял проект закона о госбюджете на 2021 год.

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