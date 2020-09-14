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Espreso.tvОбщество"Оранжевая" зона в Киеве: усиление карантина не повлияет на работу общественного транспорта, - Кличко

"Оранжевая" зона в Киеве: усиление карантина не повлияет на работу общественного транспорта, - Кличко


фото: reyters
Карантин не повлияют на работу общественного транспорта, он будет курсировать в обычном режиме

Об этом во время брифинга 14 сентября заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает Укринформ .

Введение в Киеве "оранжевой" зоны карантина не повлияет на работу общественного транспорта, он будет курсировать по обычному графику и расписанию.

"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, которое является обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили за ремонтных работ на дорогах", - сообщил Кличко.

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