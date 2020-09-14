"Оранжевая" зона в Киеве: усиление карантина не повлияет на работу общественного транспорта, - Кличко
14 сентября, 2020, 14:31
Карантин не повлияют на работу общественного транспорта, он будет курсировать в обычном режиме
Об этом во время брифинга 14 сентября заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает Укринформ .
Введение в Киеве "оранжевой" зоны карантина не повлияет на работу общественного транспорта, он будет курсировать по обычному графику и расписанию.
"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, которое является обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили за ремонтных работ на дорогах", - сообщил Кличко.
- С 14 сентября Киев по новому разделению Украины входит в "оранжевую" карантинную зону . Вводятся новые ограничения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти