"Оранжевая" зона в Киеве: усиление карантина не повлияет на работу общественного транспорта, - Кличко

14 сентября, 2020, 14:31

Карантин не повлияют на работу общественного транспорта, он будет курсировать в обычном режиме

Об этом во время брифинга 14 сентября заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает Укринформ .

Введение в Киеве "оранжевой" зоны карантина не повлияет на работу общественного транспорта, он будет курсировать по обычному графику и расписанию.

"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, которое является обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили за ремонтных работ на дорогах", - сообщил Кличко.

С 14 сентября Киев по новому разделению Украины входит в "оранжевую" карантинную зону . Вводятся новые ограничения.

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