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Espreso.tvОбществоС 14 сентября Киев переходит в "оранжевую" зону карантина. Что это значит

С 14 сентября Киев переходит в "оранжевую" зону карантина. Что это значит


фото: Укрінформ
Киев с 14 сентября по новому разделением Украины входит в "оранжевую" карантинную зону

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Правила "оранжевой" зоны следующие:

  • Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. Один человек на 10 кв. метров площади здания;
  • Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
  • Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.
  • Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;
  • Запрещенный прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.
  • Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

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