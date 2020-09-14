С 14 сентября Киев переходит в "оранжевую" зону карантина. Что это значит
14 сентября, 2020, 08:08
Киев с 14 сентября по новому разделением Украины входит в "оранжевую" карантинную зону
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Правила "оранжевой" зоны следующие:
- Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. Один человек на 10 кв. метров площади здания;
- Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;
- Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.
- Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
- Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;
- Запрещенный прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.
- Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-