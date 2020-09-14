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Espreso.tvОбщество"Нужна правда": Кузьменко требует создать ВСК по делу Шеремета

"Нужна правда": Кузьменко требует создать ВСК по делу Шеремета

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко требует создания Верховной Радой ВСК о проведенном расследовании дела

Об этом она написала в Facebook.

"Я, Кузьменко Юлия Леонидовна, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета, требую создания Верховной Радой ВСК о проведенном расследовании этого дела и фактах фальсификации экспертиз. Требую - потому что мне бояться нечего. Мне нужна правда. Я ищу справедливость", - отметила Кузьменко.

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