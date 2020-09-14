На Житомирщине активисты нашли два недемонтованные памятники Ленину

14 сентября, 2020, 14:17

Активисты нашли два недемонтованные памятники Владимиру Ленину в Олевском районе Житомирской области

Об этом LB.ua сообщил председатель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков.

Один расположен в Белокоровичах, другой - в Замысловичах.

По словам главы Белокоровицкий ОТГ Сергея Коцура, памятник планируют переделать в казака. Но из-за стоимости работу запланировали на 2021 год.

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По словам старосты села Замысловичи Ларисы Бабич, Ленина демонтировали давно.

"Бывают часто случаи, когда местные чиновники пишут ответы" мы все демонтировали ", а по факту памятники как стояли, так и стоят. Сейчас мы пригласили фотофиксацию места, где стоял памятник, и если их не демонтировали - то поедем в Житомирскую область ", - рассказал Позняков.

Эти памятники Ленину должны быть демонтированы в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".