В Болградском районе Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского сборщика винограда. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает Facebook-страница "Декомунизация.Украина".
Отмечается, что памятник Ленину было решено превратить в "лицо болгарской национальности" еще в 2016 году решением Болградского райсовета.
Перерожденного Ленина обули в портянки, пиджак переделали в жилет. Бородку-эспаньолку оставили, однако добавили закрученные усы.
На голове у переделанного памятника красуется шапка-кучма.
У ног - мешок винограда. В руках - секатор и виноградная лоза.
"А на днях в селе Железнодорожное, что в Одесской области, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу. Таким образом, на открытых территориях в Украине осталось 2 памятника Ленину. В селах Калчева и Городнее Болградского района", - отметили на странице "Декомунизация.Украина".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
Читайте также
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-