В Болградском районе Одесской области памятник Ленину превратили в болгарского сборщика винограда. ФОТОФАКТ

20 июля, 2020, 18:36

В селе Железнодорожное Болградского района местные жители декоммунизировали памятник вождю мирового пролетариата, надев на него болгарский национальный костюм и добавив виноградную лозу

Об этом сообщает Facebook-страница "Декомунизация.Украина".

Отмечается, что памятник Ленину было решено превратить в "лицо болгарской национальности" еще в 2016 году решением Болградского райсовета.

Перерожденного Ленина обули в портянки, пиджак переделали в жилет. Бородку-эспаньолку оставили, однако добавили закрученные усы.

На голове у переделанного памятника красуется шапка-кучма.

У ног - мешок винограда. В руках - секатор и виноградная лоза.

"А на днях в селе Железнодорожное, что в Одесской области, памятник Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу. Таким образом, на открытых территориях в Украине осталось 2 памятника Ленину. В селах Калчева и Городнее Болградского района", - отметили на странице "Декомунизация.Украина".

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