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Espreso.tvЭкономикаМинфин направил правительству проект госбюджета-2021

Минфин направил правительству проект госбюджета-2021

Министерство финансов направило на рассмотрение правительства проект государственного бюджета на 2021 год

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Минфин направил проект государственного бюджета-2021 на рассмотрение Правительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ключевыми приоритетами проекту госбюджета на 2021 является повышенная минимальная заработная плата, качественное образование, доступная медицина, вакцинация от COVID-19, помощь пенсионерам старше 75 лет, надежная оборона и безопасность, строительство дорог, закупка новых пассажирских вагонов, развитие культуры и спорта, масштабная цифровизация экономики, финансово состоятельные регионы.

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