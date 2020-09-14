Минфин направил правительству проект госбюджета-2021
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
"Минфин направил проект государственного бюджета-2021 на рассмотрение Правительства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ключевыми приоритетами проекту госбюджета на 2021 является повышенная минимальная заработная плата, качественное образование, доступная медицина, вакцинация от COVID-19, помощь пенсионерам старше 75 лет, надежная оборона и безопасность, строительство дорог, закупка новых пассажирских вагонов, развитие культуры и спорта, масштабная цифровизация экономики, финансово состоятельные регионы.
- Ранее представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан заявил, что правительство зарегистрирует в Верховной Раде проект Государственного бюджета в установленный законодательством срок , до 15 сентября.
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