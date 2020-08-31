Кабмин внесет проект Государственного бюджета в Раду до 15 сентября, - Мокан
31 августа, 2020, 12:57
Кабинет министров Украины зарегистрирует в Верховной Раде проект Государственного бюджета в установленные законодательством сроки, до 15 сентября
Об этом представитель правительства в парламенте Василий Мокан сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV
"В установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - сказал Мокан.
Мокан также отметил, что в сентябре правительство также планирует уделить внимание евроинтеграционным проектам и постановлениям в контексте подготовки Украины к саммиту "Украина-ЕС", который запланирован на 1 октября этого года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос