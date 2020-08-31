Кабмин внесет проект Государственного бюджета в Раду до 15 сентября, - Мокан

31 августа, 2020, 12:57

Кабинет министров Украины зарегистрирует в Верховной Раде проект Государственного бюджета в установленные законодательством сроки, до 15 сентября

Об этом представитель правительства в парламенте Василий Мокан сказал во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV

"В установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - сказал Мокан.

Мокан также отметил, что в сентябре правительство также планирует уделить внимание евроинтеграционным проектам и постановлениям в контексте подготовки Украины к саммиту "Украина-ЕС", который запланирован на 1 октября этого года.

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