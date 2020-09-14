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Espreso.tvОбществоКулеба пригласил Сийярто на Закарпатье

Кулеба пригласил Сийярто на Закарпатье


фото: ap
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто 23 сентября вместе посетить Закарпатье

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

"Дмитрий Кулеба пригласил венгерского коллегу 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, и принять участие в совместных мероприятиях", - говорится в сообщении.

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