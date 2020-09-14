Католического архиепископа не пустили в Беларусь из-за "недействительного паспорта"

14 сентября, 2020, 14:41

Председателю Конференции католических епископов в Беларуси архиепископу Кондрусевич запретили въезд в страну из-за "недействительного паспорта"

Об этом говорится в письме председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо, сообщает Сatholic.by .

"Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решения о признании паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер - ред.), который принадлежит вам, недействительным", - говорится в тексте письма.

Получив ответ с Госпогранкомитета, архиепископ Кондрусевич обратился в МВД Беларуси для прояснения ситуации и надеется на возможность скорейшего возвращения на Родину.

Ранее глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Кондрусевич осудил насилие в стране после выборов 9 августа, а также выразил протест против действий силовиков у Красного костела, когда 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.

31 августа Кондрусевича без объяснения причин не пустили в Беларусь. Митрополит возвращался домой из Польши. Кондрусевич - гражданин Беларуси.

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