Бюджет-2021 начнут рассматривать в пятницу, - Разумков

14 сентября, 2020, 11:26

По словам головы Верховной Рады страны Дмитрия Разумкова, рассмотрение бюджета на 2021 год парламент начнет в пятницу, 18 сентября

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании Согласительного совета ВР, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную Раду Украины, до 15 сентября, должен поступить государственном бюджете Украины на 2021. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду вовремя", - рассказал спикер.

Голова ВР обратился в комитет Рады с просьбой рассмотреть документ, как только он поступит.

Разумков рассчитывает рассмотреть проект бюджета на 2021 в первом чтении в пятницу, 18 сентября.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания

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