Блумберг выделит $ 100 млн на поддержку предвыборной кампании Байдена во Флориде

14 сентября, 2020, 10:45

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который оставил президентскую гонку в США, выделит $ 100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена

Об этом сообщает The New York Times .

Соответствующее заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба.

По данным исследования , голоса возможных избирателей по возрастной группе старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата - 50% против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил изданию представитель Блумберга.

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Трамп решение Блумберга высмеял.

"Я думал, что Мини-Майк покончил с политикой демократов после того, как потратил почти $ 2 млрд", - написал он в Twitter.

Выступление бывшего кандидата в президенты на дебатах он назвал "худшим и самым нелепым".

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Флорида - один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В 2020-м он представлен одной из крупнейших коллегий выборщиков - 29 человек. Именно голоса избирателей этого региона решили судьбу выборов президента в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш младший.

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Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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