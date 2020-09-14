 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБлумберг выделит $ 100 млн на поддержку предвыборной кампании Байдена во Флориде

Блумберг выделит $ 100 млн на поддержку предвыборной кампании Байдена во Флориде

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который оставил президентскую гонку в США, выделит $ 100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена

Об этом сообщает The New York Times .

Соответствующее заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба.

По данным исследования , голоса возможных избирателей по возрастной группе старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата - 50% против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил изданию представитель Блумберга.

Читайте также: Трамп назвал сторонников Байдена левыми экстремистами и пообещал не позволить им захватить власть

Трамп решение Блумберга высмеял.

"Я думал, что Мини-Майк покончил с политикой демократов после того, как потратил почти $ 2 млрд", - написал он в Twitter.

Выступление бывшего кандидата в президенты на дебатах он назвал "худшим и самым нелепым".

Флорида - один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В 2020-м он представлен одной из крупнейших коллегий выборщиков - 29 человек. Именно голоса избирателей этого региона решили судьбу выборов президента в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш младший.

Читайте также: Трамп существенно сократил отставание от Байдена, - опрос

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать