Фокин отказался прийти на заседание комитета ВР

12 сентября, 2020, 20:54

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в telegram.

Фокина приглашали в Верховную Раду после его заявлений по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важна", - написал Качура.

15 сентября парламентский комитет должен заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

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