Фокин отказался прийти на заседание комитета ВР
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в telegram.
Фокина приглашали в Верховную Раду после его заявлений по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.
"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важна", - написал Качура.
15 сентября парламентский комитет должен заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
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