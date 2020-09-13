В Минздраве возмущены массовым празднованием Дня города в Днепре

13 сентября, 2020, 16:34

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил возмущение массовым празднованием Дня города в Днепре

Об этом Степанов заявил 13 сентября на брифинге в Киеве, сообщает Минздрав в facebook.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города в Днепре, где собрались тысячи или десятки тысяч людей, у меня возник вопрос к местной власти. Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19. Вы понимаете, риски составляет эта болезнь. я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты, я даже на говорю, что они запрещены постановлением Кабмина ", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что массовые мероприятия запрещены, поскольку это влечет большое скопление людей, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, и сохранять социальную дистанцию в таких условиях невозможно. На таких мероприятиях даже несколько человек из коронавируса могут инфицировать сотни или даже тысячи людей.

Напомним, 14 сентября МЗ проведет беседу с мэрами областных центров относительно невыполнения местными органами власти карантинных мероприятий.

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