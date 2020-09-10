"Рассчитываю, что найдем понимание": Степанов проведет беседу с мэрами облцентров из-за несоблюдения требований карантина
Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.
"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор (с мэрами облцентров, - ред.), Потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мероприятиям в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - отметил Степанов.
Он отметил, что рассчитывает, что ему удастся найти взаимопонимание с мэрами областных центров.
"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом надо выполнять эти противоэпидемические мероприятия ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - подчеркнул министр.
- Напомним, тернопольский городской голова Сергей Надал заявил, что город не будет усиливать карантинные мероприятия .
- Городской совет Ивано-Франковска подал в суд на Кабинет министров Украины из-за отнесения города к "красной зоне" карантина.
- Напомним, Черновицкий городской совет планирует подать в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную зону" карантина.
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