"Рассчитываю, что найдем понимание": Степанов проведет беседу с мэрами облцентров из-за несоблюдения требований карантина

10 сентября, 2020, 20:16

В понедельник Минздрав проведет беседу с мэрами областных центров по поводу невыполнения местными органами власти карантинных мероприятий

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор (с мэрами облцентров, - ред.), Потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мероприятиям в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - отметил Степанов.

Он отметил, что рассчитывает, что ему удастся найти взаимопонимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом надо выполнять эти противоэпидемические мероприятия ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - подчеркнул министр.

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