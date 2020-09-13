В Германии предлагают изменить стратегию противодействия COVID-19

13 сентября, 2020, 14:00

Немецкий вирусолог, директор Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета Хендрик Штрек инициирует дебаты по объему и продолжительности вводимых властями ограничений для противодействия распространению коронавируса

Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 сентября 2020 г., передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений", - пояснил профессор Штрек.

Он обратил внимание, что в Германии и Европе существенно увеличивается число людей, которых тестируют на коронавирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов".

Штрек отметил, что распространение инфекций надо блокировать. Но статистические данные по их распространению можно интерпретировать по-другому.

"С точки зрения общественного развития, инфекции, по которым не проявляются симптомы, не обязательно являются негативными. Чем больше людей заражаются и не развивают симптомов, тем более - по крайней мере временно - приобретают иммунитет. И они тем самым больше не способствуют пандемическим событиям" , - пояснил свою точку зрения профессор.

Штрек обратил внимание, что никто - ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи - не знают однозначно правильного пути противодействия пандемии.

"Мы можем только пробовать, и нам надо позволить себе делать ошибки", - сказал Штрек.

Еще в апреле Штрек предостерегал от надежд на скорое появление вакцины против коронавируса.

"Любые предсказания о том, что у нас будет вакцина, несерьезные, потому что мы этого не знаем наверняка. Есть много возбудителей и вирусов, вакцины против которых мы ищем годами, и их до сих пор нет", - сказал он 24 апреля.

В качестве примера он привел такие вирусы как ВИЧ и гепатит C, а также возбудителей малярии и сифилиса. Именно тогда он также убеждал, что чем лучше будет получаться сдерживать распространение коронавируса в пределах, позволяющих медицинским учреждениям помогать всем пациентам, тем дольше в обществе будет производиться коллективный иммунитет. Штрек предполагал, что на это могут уйти годы.

Штрек, который консультирует власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, также выступал против суровых карантинных ограничений, но с сохранением требований к соблюдению гигиены и социальной дистанции. В начале мая группа вирусологов под руководством Штрека обнародовала результаты исследования, согласно которому реальное количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии могла составлять не менее 1,8 миллиона человек, что было более чем десять раз больше, чем обнаруженный на основе тестирования официальный показатель.

Напомним, во Франции рассказали о стоимости, сроках и объемах производства вакцины от коронавируса.

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