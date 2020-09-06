Во Франции рассказали о стоимости, сроках и объемах производства вакцины от коронавируса

6 сентября, 2020, 12:46

Вакцина от Covid-19, разрабатывается французской корпорацией Sanofi, поступит в массовое производство в начале 2021 года. Одна доза будет стоить "меньше 10 евро"

Об этом рассказал президент французского подразделения фармацевтического гиганта Оливье Божило, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

Французская Sanofi занимается разработкой вакцины совместно с британской фирмой GlaxoSmithKline (GSK). В настоящее время начались клинические испытания вакцины, которые планируется завершить в декабре 2020 года. Если результаты испытаний окажутся успешными, то компании надеются получить одобрение вакцины уже в начале 2021 года.

Для Европы вакцина будет производиться на заводе в парижском пригороде Витри-сюр-Сен. Уже заключены соглашения на производство 100 млн доз для стран Евросоюза, 60 млн - для Великобритании и 300 млн - для США.

"Французы и европейцы получат вакцину Sanofi одновременно с американскими пациентами", - пообещал Божило.

Sanofi уже наращивает мощности, чтобы выработать в течение 2021 г. около одного миллиарда доз вакцины.

"Миллионы доз вакцины будут также поставлены в развивающиеся страны, в совершенно исключительных тарифных условиях", - рассказал глава французского подразделения мирового производителя лекарств.

Как отмечает RFI, основным конкурентом вакцины, которая разрабатывается Sanofi и GSK, может стать препарат англо-шведской компании AstraZeneca, который также находится на поздней стадии испытаний. В AstraZeneca пообещали, что стоимость одной дозы составит 2,5 евро, и уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины.

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