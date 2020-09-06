Во Франции рассказали о стоимости, сроках и объемах производства вакцины от коронавируса
Об этом рассказал президент французского подразделения фармацевтического гиганта Оливье Божило, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.
Французская Sanofi занимается разработкой вакцины совместно с британской фирмой GlaxoSmithKline (GSK). В настоящее время начались клинические испытания вакцины, которые планируется завершить в декабре 2020 года. Если результаты испытаний окажутся успешными, то компании надеются получить одобрение вакцины уже в начале 2021 года.
Для Европы вакцина будет производиться на заводе в парижском пригороде Витри-сюр-Сен. Уже заключены соглашения на производство 100 млн доз для стран Евросоюза, 60 млн - для Великобритании и 300 млн - для США.
"Французы и европейцы получат вакцину Sanofi одновременно с американскими пациентами", - пообещал Божило.
Sanofi уже наращивает мощности, чтобы выработать в течение 2021 г. около одного миллиарда доз вакцины.
"Миллионы доз вакцины будут также поставлены в развивающиеся страны, в совершенно исключительных тарифных условиях", - рассказал глава французского подразделения мирового производителя лекарств.
Как отмечает RFI, основным конкурентом вакцины, которая разрабатывается Sanofi и GSK, может стать препарат англо-шведской компании AstraZeneca, который также находится на поздней стадии испытаний. В AstraZeneca пообещали, что стоимость одной дозы составит 2,5 евро, и уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины.
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