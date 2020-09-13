Убытки Украины от аннексии Крыма достигли 1 трлн грн, - Офис генпрокурора
13 сентября, 2020, 20:32
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что убытки Украины от аннексии Крыма составили 1 трлн грн
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам Мамедова, по предварительным данным, ущерб от аннексии Россией Крыма достигают 1 трлн грн.
"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают 1 трлн грн. Очевидно, это не зафиксирована сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - сказал Мамедов.
- Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.
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