Убытки Украины от аннексии Крыма достигли 1 трлн грн, - Офис генпрокурора

13 сентября, 2020, 20:32

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что убытки Украины от аннексии Крыма составили 1 трлн грн

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам Мамедова, по предварительным данным, ущерб от аннексии Россией Крыма достигают 1 трлн грн.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают 1 трлн грн. Очевидно, это не зафиксирована сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - сказал Мамедов.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо