Самый дорогой футболист мира заявил, что оставляет ПСЖ
Об этом сообщает The Times .
По информации издания, 21-летний француз сообщил руководству ПСЖ, что хочет сменить команду в конце сезона 2020/21.
Мбаппе намерен перейти в один из испанских или английских клубов.
Ранее форвард несколько раз отказался продлевать контракт с ПСЖ. Срок его действующего соглашения истекает летом 2022 года.
Неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского "Реала", который намерен подписать Мбаппе в 2021 году.
Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду из "Монако".
Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его ориентирована трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 180 млн евро.
- Напомним, 7 сентября Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19 .
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