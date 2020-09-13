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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист мира заявил, что оставляет ПСЖ

Самый дорогой футболист мира заявил, что оставляет ПСЖ


фото: Getty Images
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что по окончании нынешнего сезона сменит команду

Об этом сообщает The Times .

По информации издания, 21-летний француз сообщил руководству ПСЖ, что хочет сменить команду в конце сезона 2020/21.

Мбаппе намерен перейти в один из испанских или английских клубов.

Ранее форвард несколько раз отказался продлевать контракт с ПСЖ. Срок его действующего соглашения истекает летом 2022 года.

Неоднократно сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского "Реала", который намерен подписать Мбаппе в 2021 году.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду из "Монако".

Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его ориентирована трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 180 млн евро.

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