Россия перебрасывает в Беларусь 300 бойцов и 70 единиц техники

13 сентября, 2020, 14:22

Завтра, 14 сентября 2020 г., на полигоне "Брестский" (Беларусь) начнутся международные военные учения с участием России, Беларуси и Сербии

Маневры продлятся до 25 сентября, передает Еспресо.TV.

"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - сообщает в воскресенье 13 августа, пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в учениях будет задействовано 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Во время маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.

Сценарий учений - противодействие террористам.

Напомним, белорусский журналист и политолог Франак Вячорка установил возможную участие сербского спецназа в силовых акциях режима Лукашенко против белорусов, недовольных фальсификациями на президентских выборах.

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