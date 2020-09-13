Россия перебрасывает в Беларусь 300 бойцов и 70 единиц техники
Маневры продлятся до 25 сентября, передает Еспресо.TV.
"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - сообщает в воскресенье 13 августа, пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в учениях будет задействовано 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.
Во время маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.
Сценарий учений - противодействие террористам.
- Напомним, белорусский журналист и политолог Франак Вячорка установил возможную участие сербского спецназа в силовых акциях режима Лукашенко против белорусов, недовольных фальсификациями на президентских выборах.
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