Не исключено, что подавлять мирные акций белорусов помогали военные из Сербии, - журналист
Об этом он написал вечером 15 августа 2020 года у себя в твиттере, передает Еспресо.TV.
"Я провел свое небольшое расследование. Похоже, сербское подразделение специальных операций присутствовало и могло участвовать в репрессивных акциях против протестующих в Беларуси. Сербских солдат также видели сегодня в Бресте", - отметил Вячорка.
В подтверждение этих слов он приводит фотографии с сербскими солдатами в Беларуси, датированные 9 (день голосования) и 15 августа.
Причем, как отмечает Вячорка, если сегодняшняя фотография с сербским военным в супермаркете в Бресте может объясняться его пребывания на территории под предлогом проведения учений, то 9 августа солдата с нашивками белорусских спецназовцев видели на одном из блок-постов на въезде в Минск.
- Напомним, что семья Лукашенко уже долгое время поддерживает отношения с сербскими олигархами, братьями Драгомиром и Боголюбовм Каричами.
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