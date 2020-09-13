"Красная" зона карантина не является основанием для отмены выборов, - член ЦИК

13 сентября, 2020, 15:15

Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивий заявил, что введение "красной" зоны карантина не является основанием для отмены выборов

Об этом сообщает UATV .

По его словам, согласно законодательству, местные выборы 25 октября могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения, зато отнесениt территории к "красной" зонt карантина не является основанием, чтобы не проводить там выборы.

Постивий обратил внимание, что сейчас в ЦИК нет информации о наличии каких-либо перспектив отмены или переноса выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

Он подчеркнул, что отмена или перенос выборов теоретически возможны, поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение.

"На сегодня говорить, что будут какие отмены, у нас пока оснований нет", - сказал Постивий.

Напомним, 5 сентября 2020 года, в Украине начался избирательный процесс , связанный с избранием депутатов местных советов и поселковых, сельских и городских голов.

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