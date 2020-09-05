В Украине началась местная избирательная компания

5 сентября, 2020, 11:24

Сегодня, 5 сентября 2020 года, в Украине начался избирательный процесс, связанный с избранием депутатов местных советов и поселковых, сельских и городских голов

Об этом Центральная избирательная комиссия напоминает на своей фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .

"Через 50 дней мы будем выбирать депутатов местных советов и поселковых, сельских и городских голов. Во многом от местных властей будет зависеть уровень жизни в громадах, поэтому голос каждого - важнейший", - отмечается в сообщении.

Поэтому, как отмечает ЦИК, уже сейчас стоит "изменить избирательный адрес, если нужно, и проверить себя в списке избирателей".

"Чтобы 25 октября голосовать, а не нервничать", - обращает внимание Центризбирком.

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