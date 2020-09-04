Украинка Марта Костюк уступила японке в третьем круге US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка проиграла первый сет, однако смогла дать бой фаворитке во втором, где Костюк выиграла 4 подряд гейма и победила японку со счетом 7: 6.
В третьем сете определялся победитель. После третьего гейма, когда украинка была впереди 2: 1, Костюк понадобилась медицинская помощь. После повреждения Марта Костюк проиграла 5 геймов подряд и покинула турнир.
В четвертом круге Наоми Осака встретится с победительницей матча Магда Лионетти (Польша) - Анетт Контавейт (Эстония).
US Open-2020
Третий круг
Нью-Йорк, США
Наоми Осака (Япония) - Марта Костюк (Украина) 6: 3, 6: 7 (4: 7), 6: 2
- 3 сентября украинка Марта Костюк пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).
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