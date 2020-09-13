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Espreso.tvОбщество12 сентября на фронте: россияне придерживались перемирия

12 сентября на фронте: россияне придерживались перемирия

Блиндаж морпехов ВСУ в поселке Пивденный на Донеччине
фото: novynarnia.com
По официальным данным украинской стороны, в течение субботы, 12 сентября 2020 года, российские войска не нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Об этом со ссылкой на пресс-служб Объединенных сил передает Еспресо.TV.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - отмечают военные.

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Со своей стороны подразделения Вооруженных Сил Украины также в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

  • Напомним, согласно договоренностям 22 июля, начиная с 27 июля этого года на границе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей должно действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня. Несмотря на это продолжаются случаи обстрелов со стороны россиян и наемников и, как следствие, гибели защитников Украины.
  • Как заявил вечером 11 сентября председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, миссия ОБСЕ предоставит представителя для совместного с россиянами патрулирования украинских позиций .

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