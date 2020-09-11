ОБСЕ выделит представителя для одного совместного патрулирования с россиянами на Донбассе, - Кравчук

11 сентября, 2020, 23:08

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что СММ ОБСЕ однократно предоставит представителя для совместного с россиянами патрулирование украинских позиций

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает https://espreso.tv/

Кравчук высказался в программе по совместному патрулированию украинских позиций вместе с представителями незаконных вооруженных формуванб РФ:

"Мы не отрицаем при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ."

Вместе с тем он отметил, что в ОБСЕ согласились и заявили, что предоставят такого представителя в рамках исключения, как одноразовое действие, которая в будущем не будет повторяться.

Напомним, ранее в ОПУ заявили, что отменяют инспекцию вместе с представителями НЗФ России, через выдвижение новых требований после согласования

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