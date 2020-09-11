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Espreso.tvОбществоОБСЕ выделит представителя для одного совместного патрулирования с россиянами на Донбассе, - Кравчук

ОБСЕ выделит представителя для одного совместного патрулирования с россиянами на Донбассе, - Кравчук


фото: УП
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что СММ ОБСЕ однократно предоставит представителя для совместного с россиянами патрулирование украинских позиций

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает https://espreso.tv/

Кравчук высказался в программе по совместному патрулированию украинских позиций вместе с представителями незаконных вооруженных формуванб РФ:

"Мы не отрицаем при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ."

Вместе с тем он отметил, что в ОБСЕ согласились и заявили, что предоставят такого представителя в рамках исключения, как одноразовое действие, которая в будущем не будет повторяться.

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  • 10 сентября активисты "ДСК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами
  • 14 сентября под Верховной Радой состоится митинг "Движения сопротивления капитуляции" с требованием заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главы СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.

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