ОБСЕ выделит представителя для одного совместного патрулирования с россиянами на Донбассе, - Кравчук
11 сентября, 2020, 23:08
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что СММ ОБСЕ однократно предоставит представителя для совместного с россиянами патрулирование украинских позиций
Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает https://espreso.tv/
Кравчук высказался в программе по совместному патрулированию украинских позиций вместе с представителями незаконных вооруженных формуванб РФ:
"Мы не отрицаем при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ."
Вместе с тем он отметил, что в ОБСЕ согласились и заявили, что предоставят такого представителя в рамках исключения, как одноразовое действие, которая в будущем не будет повторяться.
- Напомним, ранее в ОПУ заявили, что отменяют инспекцию вместе с представителями НЗФ России, через выдвижение новых требований после согласования
- 10 сентября активисты "ДСК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами
- 14 сентября под Верховной Радой состоится митинг "Движения сопротивления капитуляции" с требованием заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главы СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-