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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал еще одну встречу советников лидеров "нормандской четверки"

Зеленский анонсировал еще одну встречу советников лидеров "нормандской четверки"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед встречей в "нормандском формате" состоится еще одна встреча советников лидеров государств

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, встреча лидеров в "нормандском формате" будет планироваться, но еще предстоит, как минимум, одна встреча советников.

"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит, будет планироваться встреча лидеров "нормандского формата". Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников. Самое главное решение, которое сегодня, - это соблюдение и продолжение режима тишины это самое главное ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за все эти годы войны на востоке не было.

"Если мы говорим о выполнении Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос - это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать", - отметил Зеленский.

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