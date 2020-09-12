Украина просит App Store не распространять пропаганду Кремля
Об этом в вечером пятницу, 11 сентября 2020 года, сообщила российская правительственная информагентство ТАСС со ссылкой на пресс служба холдинга ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания), передает Еспресо.TV .
"Apple сообщила ВГТРК об изъятии приложений" Россия-1 "," Россия. Телевидение и радио "," Вести FM ", а также популярного новостных приложении" Вести.ру "из каталога App Store", - рассказали в пресс-службе.
Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины, подчеркнул собеседник агентства.
По данным РБК, Apple, не отрицает получение от украинских властей указанного предписания.
"Apple не удаляла с App Store на Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь сообщила российским разработчикам о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", - ответила пресс-служба компании.
- Напомним, в мае президент Владимир Зеленский продлил запрет действия российских соцсетей.
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