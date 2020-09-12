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Espreso.tvОбществоУкраина просит App Store не распространять пропаганду Кремля

Украина просит App Store не распространять пропаганду Кремля


фото: imore.com
Мобильные приложения российских пропагандистских медиа - "Россия-1", "Вести.ру" и т.п. - по требованию СБУ будет изъято из каталога App Store на территории Украины

Об этом в вечером пятницу, 11 сентября 2020 года, сообщила российская правительственная информагентство ТАСС со ссылкой на пресс служба холдинга ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания), передает Еспресо.TV .

"Apple сообщила ВГТРК об изъятии приложений" Россия-1 "," Россия. Телевидение и радио "," Вести FM ", а также популярного новостных приложении" Вести.ру "из каталога App Store", - рассказали в пресс-службе.

Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины, подчеркнул собеседник агентства.

По данным РБК, Apple, не отрицает получение от украинских властей указанного предписания.

"Apple не удаляла с App Store на Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь сообщила российским разработчикам о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", - ответила пресс-служба компании.

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