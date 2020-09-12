Школы Киева перевели на работу в условиях "оранжевой" зоны

12 сентября, 2020, 15:32

Школы Киева с 14 сентября переходят на работу в условиях "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в условиях "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности, который будет действовать в Киеве с 14 сентября, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах.

"На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыто всего две из 428 школ. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка ", - сказал Мондриевский.

По его словам, в Киеве уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны достойно пройти этот путь.

"Столичная власть сделала все для обеспечения учебных заведений всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей. Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры. Я также обращаюсь к родителям: будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу ", - посоветовал Мондриевский.

7 сентября стало известно, что в Киеве закрыли на карантин две школы из-за случаев COVID-19.

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