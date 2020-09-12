"Ливерпуль" победил "Лидс" в "триллере" с семью голами

12 сентября, 2020, 21:24

В первом туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил "Лидс" со счетом 4: 3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" повел в счете уже на 4-й минуте, когда пенальти реализовал Мохамед Салах. "Лидс" отыгрался за 8 минут усилиями Джека Харрисона.

Действующих чемпионов Англии вновь вывел вперед Вирджил Ван Дейк. "Лидс" забил в ответ на 30-й минуте - гол на счету Патрика Бэмфорда.

Еще за 3 минуты Салах сделал дубль. На 66-й минуте "Лидс" сравнял счет после точного удара Матеуша Клиха.

Победу "Ливерпулю" на 88-й минуте принес Салах, который забил еще один гол с одиннадцатиметрового.

"Ливерпуль" переиграл "Лидс" 4: 3.

Чемпионат Англии

1-й тур

12 сентября

"Ливерпуль" - "Лидс" 4: 3

Голы: Салах, 4 (пен.), 33, 88 (пен.), Ван Дейк, 20 - Гаррисон, 12 Бэмфорд, 30 Клих, 66

Напомним, 12 сентября "Арсенал" победил "Фулхэм" в стартовом матче чемпионата Англии по футболу.

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