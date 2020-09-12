Лондонским дерби стартовал чемпионат Англии по футболу
12 сентября, 2020, 16:36
"Арсенал" победил "Фулхэм" в стартовом матче чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Арсенал" вышел вперед уже на 8-й минуте, когда отличился Александр Ляказетт.
Сразу после перерыва преимущество "канониров" увеличил Габриэл.
До разгромного счет на 57-й минуте довел Пьер-Эемерик Обамеянг.
"Арсенал" победил "Фулхэм" со счетом 3: 0.
Чемпионат Англии
1-й тур
12 сентября
"Фулхэм" - "Арсенал" 0: 3
Голы: Ляказетт, 8, Габриэл, 49, Обамеянг, 57
- Напомним, 11 сентября главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что ничего не знает о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в китайский "Шаньдун Лунэн".
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