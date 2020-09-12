 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛондонским дерби стартовал чемпионат Англии по футболу

Лондонским дерби стартовал чемпионат Англии по футболу


фото: Getty Images
"Арсенал" победил "Фулхэм" в стартовом матче чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Арсенал" вышел вперед уже на 8-й минуте, когда отличился Александр Ляказетт.

Сразу после перерыва преимущество "канониров" увеличил Габриэл.

До разгромного счет на 57-й минуте довел Пьер-Эемерик Обамеянг.

"Арсенал" победил "Фулхэм" со счетом 3: 0.

Чемпионат Англии

1-й тур

12 сентября

"Фулхэм" - "Арсенал" 0: 3

Голы: Ляказетт, 8, Габриэл, 49, Обамеянг, 57

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

12 сентября, 2020 суббота

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать