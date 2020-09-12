"Динамо" перед Лигой чемпионов потеряла еще одного футболиста
12 сентября, 2020, 17:50
Защитник "Динамо" Денис Попов травмировался перед матчем квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ
Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .
Денис Попов получил травму на одной из тренировок. Какое именно повреждение получил игрок, не сообщается, однако известно, что он не будет играть полтора месяца.
Попов только 5 сентября вернулся в общую группу "Динамо" после травмы, из-за которой не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании.
Ранее травмы получили еще три защитника "Динамо" - Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик.
"Динамо" сыграет против АЗ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 15 сентября в Киеве.
- 5 сентября стало известно, что Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года.
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