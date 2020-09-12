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Espreso.tvСпорт"Динамо" перед Лигой чемпионов потеряла еще одного футболиста

"Динамо" перед Лигой чемпионов потеряла еще одного футболиста


фото: Getty Images
Защитник "Динамо" Денис Попов травмировался перед матчем квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .

Денис Попов получил травму на одной из тренировок. Какое именно повреждение получил игрок, не сообщается, однако известно, что он не будет играть полтора месяца.

Попов только 5 сентября вернулся в общую группу "Динамо" после травмы, из-за которой не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Ранее травмы получили еще три защитника "Динамо" - Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик.

"Динамо" сыграет против АЗ в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 15 сентября в Киеве.

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