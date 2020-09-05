Футболист сборной Украины выбыл из-за травмы на полгода

5 сентября, 2020, 22:39

Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года

Об этом сообщает telegram канал "Шах и Шах".

По его информации, Никита Бурда травмировал ахилл в товарищеском матче против "Колоса", в котором "Динамо" победило 1: 0. Восстановление от такой травмы занимает полгода.

В сентябре 2019 года Бурда перенес операцию на крестообразной связке. Из-за проблем со здоровьем центральный защитник сыграл в прошлом сезоне за "Динамо" лишь 12 матчей и забил 1 гол.

В активе 25-летнего футболиста 8 матчей в составе сборной Украины.

Напомним, 5 сентября Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины в матче Лиги наций против Испании встретится с одной из сильнейших команд мира .

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