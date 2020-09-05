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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины выбыл из-за травмы на полгода

Футболист сборной Украины выбыл из-за травмы на полгода


фото: uaf.ua
Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года

Об этом сообщает telegram канал "Шах и Шах".

По его информации, Никита Бурда травмировал ахилл в товарищеском матче против "Колоса", в котором "Динамо" победило 1: 0. Восстановление от такой травмы занимает полгода.

В сентябре 2019 года Бурда перенес операцию на крестообразной связке. Из-за проблем со здоровьем центральный защитник сыграл в прошлом сезоне за "Динамо" лишь 12 матчей и забил 1 гол.

В активе 25-летнего футболиста 8 матчей в составе сборной Украины.

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